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Paris'te Eyfel Kulesi'nden paraşütle atlayan kişi gözaltına alındı

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Fransa'nın başkenti Paris'in turistik sembollerinden Eyfel Kulesi'nden izin almadan paraşütle atlayan bir kişi, gözaltına alındı.

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Paris'te Eyfel Kulesi'nden paraşütle atlayan kişi gözaltına alındı
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Fransız basınındaki haberlere göre, 24 yaşındaki bir kişi, Eyfel Kulesi'nin 280 metre yükseklikteki üçüncü katından paraşütle atladı.

Suffren Caddesi'ndeki bir atlayış yerine iniş yapan kişi, kaçmak istese de burada onu bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

Kişiye kuleye tırmandığı sırada güvenlik görevlilerinin engel olmaya çalıştığı, netice alamadıkları için hemen polisi arayıp ihbarda bulundukları belirtiliyor.

13 Ağustos'ta da Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turist sızdıkları için burada bir gece mahsur kalmıştı. Kuleyi işleten firmanın güvenlik personeli sabah saatlerinde halka kapalı bir bölümde 2 turisti sızmış şekilde bulmuştu. Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD'liyi Paris'in 7'nci bölgesindeki karakola teslim etmiş, savcılık tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 kişinin serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

- Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi bir günde 2 kez tahliye edildi

Eyfel Kulesi, 12 Ağustos'ta asılsız iki bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle 2 defa tahliye edilmişti.

14 Ağustos'ta da Paris'teki 3 polis merkezine kulede bomba bulunduğuna ilişkin ihbar mektubu gönderilmiş ancak güvenlik zafiyeti olmadığı gerekçesiyle tahliye yapılmamıştı.

Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi'ne turistik ziyaretlerde önemli aksamalar yaşanıyor.

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