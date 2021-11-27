Kendi kendiyle evlenen manken boşanıyor

Erkeklere artık güvenmediğini söyleyerek 'kendi kendisiyle' evlenen Brezilyalı model Chris Galera, başkasına aşık olduğu için boşanıyor





'Erkeklere güvenini yitirdiği' gerekçesiyle 'kendisiyle' evlenince manşetlere taşınan 33 yaşındaki Brezilyalı model Chris Galera bu kez de 'boşanma' kararıyla gündemde. Sputnik'in haberine göre başkasına aşık olduğunu açıklayan Galera bu sebeple 'kendisiyle yolları ayırmaya' karar verdi. 33 yaşındaki model "Özel biriyle tanıştım ve aşka inanmaya başladım" dedi.

Birkaç ay önceki 'düğününde' artık olgun, güçlü ve kararlı bir kadın olduğunun farkına vardığını söyleyen Galera, "Yalnız kalmaktan hep korktum ama kendimle ilgili iyi hissetmeyi öğrenmem gerektiğini anladım. Bunu başardığımda da kutlamak istedim" ifadelerini kullanmıştı. Bir Katolik kilisesi avlusunda poz veren Galera dekolteli bir gelinlik giymesinin nedenini de "En iyi özelliklerimi, yani memelerimi öne çıkarmak istedim" sözleriyle açıklamıştı.

