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Karabağ'da ateşkes sağlandı

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Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunun ikinci gününde ateşkes sağlandı. Karabağ Ermenileri kendilerini lağvederek silah bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin Rus güçlerinin katılımıyla gerçekleştiğini duyurdu

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Karabağ'da ateşkes sağlandı
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Azerbaycan ordusu önceki gün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yapmıştı.
Karabağ Ermenileri lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Rus barış güçlerinin katılımıyla ateşkes anlaşmasına varıldı. Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı." açıklamasını yaptı. 
Rus haber ajansı IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi.
Kremlin'den yapılan açıklamada Ermenistan'ın Rusya'ya yönelttiği 'yeterince bir şey yapmıyor" eleştirileri reddedildi. Kremlin, "Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerindeki hareketlerinden bahsediyoruz" vurgusunda bulundu. 
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık Sözcüsü, "Ermeniler teorik olarak Azerbaycan altında yaşayabilir ancak diyalog hayati. Azerbaycan'ın insani koridor önerisi etnik temizliğe davettir" dedi. 
KARABAĞ'DAKİ ANTİTERÖR OPERASYONU
Operasyonun ilerleyen saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 60'dan fazla askeri mevzinin Azeri askerlerin kontrolüne geçtiğini duyurdu. 
Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.
Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.
Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.
 
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