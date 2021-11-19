Kanada'da son 500 yılın felaketi

Kanada'da etkili olan sel nedeniyle ordu, mahsur kalan binlerce kişiye yardım etmek için görevlendirildi. Çiftliklerde mahsur kalan inekler ise jet skilerle kurtarıldı

Kanada’nın British Colombia eyaletinde, yetkililerin beş yüz yılda bir görülebilecek doğa olayı olarak nitelendirdiği sel nedeniyle, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.Yetkililer, şiddetli yağmurların ve toprak kaymalarının yolları tahrip etmesi ve birkaç dağ kasabasını izole etmesi sonrasında bir kişinin öldüğünü doğruladı. En az üç kişinin kayıp olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino, Pasifik Kıyısı eyaletinde yaklaşık 18 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.Britanya Kolombiyası Eyaleti Başbakanı John Horgan, felaketi 500 yılda bir görülen bir olay olarak nitelendirerek, "Önümüzdeki günlerde daha da fazla ölüm vakasını teyit etmeyi umuyoruz. Seyahat kısıtlamaları getireceğiz ve temel malların, tıbbi ve acil servis gereçlerinin ihtiyacı olan topluluklara ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.Bununla birlikte, bölgedeki sel ve toprak kaymaları, ülkenin en büyük limanı olan Vancouver'a erişimi de keserek, zaten gergin olan küresel tedarik zincirlerini bozdu. Başbakan Justin Trudeau, hükümetinin eyaletin " korkunç bir felaket" olarak adlandırdığı durumdan kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi. Öte yandan, sellerden etkilenen bazı kasabalar, sınırlı erişim ve donma sıcaklıklarına sahip uzak dağlık bölgelerde bulunuyor.Bölgenin acil durum operasyonları sözcüsü Erick Thompson, Vancouver'ın kuzeydoğusundaki Tulameen'de 400 kadar kişinin mahsur kaldığını ve birçoğunun elektriksiz kaldığını söyledi.Thompson, “Biz helikopterler ile onlara yemek dağıtmaya gittik, gerçekten zor bir durumdalar” dedi.Ayrıca çiftliklerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için de zamana karşı bir yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri su yüksekliğinin neredeyse iki metre ulaştığı bölgelerde inekleri jet skilerle kurtarmaya çalışıyor.