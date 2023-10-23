Gazze'ye saldırılar yoğunlaştı

İsrail-Hamas çatışması 17. gününde devam ediyor.
Gazze'ye yönelik bombardımanı yoğunlaştıran İsrail ordusunun bir kara harekatına başlayabileceği belirtiliyor.
İsrail ordusu bir taraftan da Hizbullah saldırılarını gerekçe göstererek Lübnan'ın sınıra yakın bazı bölgelerini vuruyor.
İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi.
Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi.
Sözcü Hagari, "İsrail ordusu için en iyi koşullar altında ve siyasi iradenin kararı doğrultusunda bir sonraki aşamaya geçeceğiz." diye konuştu.
Yüzlerce tank ve askeri aracı Gazze sınırına sevk eden ve 360 bin yedek askeri silah altına alan İsrail ordusu, günlerdir Gazze'ye kara harekatı yapılacağını duyuruyor. Ancak bu harekatın ne zaman gerçekleştirileceği bildirilmedi.
İsrail saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail savaş uçakları Filistin genelinde çok sayıda hedefi vurdu.
Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir kafe, kuzeydeki Beyt Lahiya'da ise bir ev bombalandı.
Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Nusayrat Çarşısı da uçakların hedefi oldu. Bombardıman sonrası çarşıda büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail saldırıları Hamas kontrolündeki Gazze'yle sınırlı kalmadı. Savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'yı da bombaladı. Hedefte bir cami vardı. En az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Cami vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.
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