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Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor

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Euro Bölgesi'nde enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 8.1 ile yeni rekor kırdı. Enflasyon böylece 7 ay üst üste rekor serisini sürdürdü

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Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Nisan ayında yıllık yüzde 7.5 olan enflasyon Mayıs ayında yüzde 8.1'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 7.8'di.
Enflasyon aylık bazda yüzde 0.8 ile yüzde 0.6 olan tahminleri aştı.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 3.8 arttı, önceki yüzde 3.5'ti.

İtalya'da da enflasyon yüzde 7.3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken Fransa'da yüzde 5.8'e yükselerek rekor kırdı. Almanya'da enflasyon yüzde 8.7'e ulaşırken Maliye Bakanı Christian Lindner enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişte etkili oluyor.

İngiltere ve ABD'nin ardından Avrupa Merkez Bankası da yüksek enflasyonu kontrol altına almak amacıyla on yıldan uzun süre sonra ilk kez faiz artışına hazırlanıyor.

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