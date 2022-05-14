banner762
banner815
Citroen’in elektriklisi e-C4
Citroen’in elektriklisi e-C4
6 0
Erbil Arkın’dan duyarlılık örneği
Erbil Arkın’dan duyarlılık örneği
11 0
 
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası Finalinden Notlar
37 0
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
“Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli”
21 0
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
Hükümet krizi Kıb-Tek’i batırdı
67 0
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
21 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
46 0
banner797
banner794

Elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi

banner476

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından iki kız kardeş yanlış damatlarla evlendirildi

banner825
Elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi
 
 
Düğün sezonunun başladığı Hindistan’da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı… Olay son dönemde aşırı sıcaklar dolayısıyla elektrik kesintilerinin arttığı Hindistan’ın ortasında bulunan Aslana kasabasında meydana geldi.
Aslana’da düzenlenen bir toplu nikah merasimi sırasında elektrik kesilince, “bu kadarı da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Toplu düğün merasiminde evlenme hazırlığı yapan iki kız kardeşi evlendiren nikah memuru elektriğin kesilmesiyle büyük bir hata yaptı. Karanlıkta kız kardeşleri birbirine karıştıran nikah memuru genç kadınları başka damatlarla evlendirdi. Skandal elektrik tekrar gelince ortaya çıktı.
Olayı şaşkınlıkla izleyen kadınların babası Ramesh Lal, “İki kız da aynı kırmızı elbiseyi giydiği ve yüzlerinde duvak olduğu için nikah memurunun şaşırmış olması muhtemel” dedi. Yetkililer devreye girerek bu hatayı düzeltirken, kadınların damatlarla “görücü usulüyle” evlenip evlenmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı. Ülkede son dönemde artan hava sıcaklıkları ile birlikte klima ve elektrikli soğutma sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılması bölgede zaman zaman elektrik kesintilerine sebep oluyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.