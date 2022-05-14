Elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendi

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde elektriklerin kesilmesinin ardından iki kız kardeş yanlış damatlarla evlendirildi





Düğün sezonunun başladığı Hindistan’da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı… Olay son dönemde aşırı sıcaklar dolayısıyla elektrik kesintilerinin arttığı Hindistan’ın ortasında bulunan Aslana kasabasında meydana geldi.

Aslana’da düzenlenen bir toplu nikah merasimi sırasında elektrik kesilince, “bu kadarı da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Toplu düğün merasiminde evlenme hazırlığı yapan iki kız kardeşi evlendiren nikah memuru elektriğin kesilmesiyle büyük bir hata yaptı. Karanlıkta kız kardeşleri birbirine karıştıran nikah memuru genç kadınları başka damatlarla evlendirdi. Skandal elektrik tekrar gelince ortaya çıktı.

Olayı şaşkınlıkla izleyen kadınların babası Ramesh Lal, “İki kız da aynı kırmızı elbiseyi giydiği ve yüzlerinde duvak olduğu için nikah memurunun şaşırmış olması muhtemel” dedi. Yetkililer devreye girerek bu hatayı düzeltirken, kadınların damatlarla “görücü usulüyle” evlenip evlenmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı. Ülkede son dönemde artan hava sıcaklıkları ile birlikte klima ve elektrikli soğutma sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılması bölgede zaman zaman elektrik kesintilerine sebep oluyor.

