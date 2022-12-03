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Denizden çıkan “şey” şaşkınlık yarattı

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Yuvarlak pembe uçlu uzuvlarıyla dikkat çeken deniz canlısı, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı

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Denizden çıkan “şey” şaşkınlık yarattı

 

Parodi bir Twitter hesabında paylaşılan görsellerde, görenlerde farklı şeyleri çağrıştırabilecek beş uzuvdan oluşan bir deniz yıldızının fotoğrafı tartışma yarattı.

Granüllü deniz yıldızı olarak bilinen Choriaster isimli deniz canlısında, standart yıldızlara kıyasla kısa kolların tepesinde, yuvarlak pembe uçlar bulunuyor.

Daily Star’ın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise, bir insanın tuttuğu ve pembe uzuvları dikkat çeken yıldız sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa sürükledi. Deniz canlısının gerçek olduğuna inanamayan kullanıcılar, gülme ve iğrenme arasında değişen tepkiler gösterdi.

Resmi adı Choriaster granulatus olan yaratık, dünyanın dört bir yanındaki tropikal sularda 40 metreye kadar derinliklerde yaşar ve karın bölgesinde bulunan ağzını küçük omurgasızları avlamak için kullanır.

Whatsthatfish’e göre, yıldız, eğer saldırıya uğrar ve hasar görürse yeni kollar geliştirebilir. Maksimum büyüme yarıçapı yaklaşık 27 cm olan hayvan, diğer deniz yıldızlarından çok daha büyüktür.

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