Çocuk, düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

Hindistan’da 20 metre derinliğinde kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından kurtarıldı



Hindistan’ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi.

Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen olaya göre, evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından geç saatlerde kurtarıldı. Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü.

Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500’ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

