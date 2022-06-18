banner762
banner815
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
9 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
7 0
 
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
16 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
84 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
10 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
14 0
55 0
banner797
banner854

Çocuk, düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

banner476

Hindistan’da 20 metre derinliğinde kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından kurtarıldı

banner825
Çocuk, düştüğü yılanlı kuyudan 104 saat sonra kurtarıldı

Hindistan’ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi.
Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen olaya göre, evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından geç saatlerde kurtarıldı. Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü.
Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500’ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.