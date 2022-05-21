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Cannes Film Festivali’ne damga vuran görüntü

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1946’dan beri düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bu yıl bu görüntüler damga vurdu.

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Cannes Film Festivali’ne damga vuran görüntü

 

 

 Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali başladı. 1946'dan beri düzenlenen festivale dünyanın her yerinden ünlüler yağıyor.

Tüm dünyanın gözü kulağı Cannes’tayken, festivalin dördüncü gününe çıplak vücudunu Ukrayna bayrağı rengiyle kaplayan bir gösterici kırmızı halıdaydı.

İsmi açıklanmayan protestocu, kırmızı halı geçiti sırasında, kıyafetlerini yırttı ve Ukrayna bayrağı renkleriyle kaplanmış ‘Bize tecavüz etmeyi bırakın’ yazısıyla savaşı protesto etti.

Kırmızı halının ortasında soyunan kadın, ‘Bize tecavüz etmeyin!’ diye bağırırken güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hızla oradan uzaklaştırıldı.

O anlar, kısa sürede sosyal medya da gündem oldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yatırımlar, Cannes Film Festivalini de kapsıyor. Festival yönetimi, Rus isimlerin festivale katılımlarını engelledi. Festival direktörü Thierry Fremaux, tüm parıltının yanı sıra Cannes'ın Ukrayna'daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini de söyledi: “Birlikte harika bir festival geçireceğiz. Ukrayna'yı düşünmeyi hiç bırakmadan sinema hakkında çok düşüneceğiz.”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de festivalin açılışı için sürpriz bir konuşma yaptı.

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