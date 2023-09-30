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Brezilyalı sosyal medya fenomeni kendisiyle evlenmeye karar verdi

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Brezilyalı fenomen Suellen Carey, 'tek eşliliği kutlamak' için kendisiyle evlenmeye karar verdiğini söyledi. Londra'daki bir kilisede gerçekleşen düğün törenin görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca gündeme geldi.

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Brezilyalı sosyal medya fenomeni kendisiyle evlenmeye karar verdi
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Brezilyalı fenomen Suellen Carey ikili ilişkilerinde beklentilerini sorgulamaya başladıktan sonra sosyal medyada gündem yaratan bir karara imza attı. Fenomen isim tek eşliliği kutlamak için Londra'daki bir kilisede düzenlenen düğünle kendisiyle evlendi.
Fenomen isim CO Press'e yaptığı açıklamasında, "Kendim için ne istediğimi keşfettim ve anladım. İlişkilerimde partnerlerime güvenmeden önce bu karara varmam kolay olmadı. Bu noktaya gelmeden önce çok düşündüm. Kişisel analizin her şeyin üstünde olduğunu fark ettim" dedi.
"HER ŞEYDEN ÖNCE KENDİME BAĞLIYIM"
Toplumsal olarak ikili ilişkilerin özellikle son dönemde farklı bir noktaya ulaştığını dile getiren Carey, "Her şeyden önce kendime bağlıyım. Kendimle olan evliliğime şaşıran çok fazla kişi oldu. Çok merak eden bir izleyici kitlem var çünkü bazıları için tek eşlilik terimi henüz yaygınlaşmadı. Tek eşliliği kutlamak için aslında böyle bir adım attım" diye konuştu.
 
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