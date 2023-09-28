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Azerbaycan'ı yasa boğan ölüm

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Azerbaycan'ı yasa boğan ölüm
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Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.


Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.

Çavuş tedavi gördüğü hastaneye gitmişti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Tarım Bakanları toplantısı için gittiği Bakü’de Kıbrıslı Türklere yakınlığıyla ve KKTC’ye desteğiyle bilinen Paşayeva’nın tedavi gördüğü hastaneye giderek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Paşayeva kimdir?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.
Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.
Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.
Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.
Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.
Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.
Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.
 
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