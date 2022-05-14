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3 Euro’luk şans oyunuyla 6.3 milyon Euro kazandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesine komşu İstanköy Adası'nın (Kos) bir köyünde 3 Euroluk şans oyunu ile 6.3 milyon Euro kazanan talihli ortadan kayboldu. 60 bin nüfuslu adada herkes talihliyi aramaya başladı

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3 Euro’luk şans oyunuyla 6.3 milyon Euro kazandı

 
Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'nın Kardemana Köyü'nde 3 Euroluk Altın Joker isimli şans oyunu oynayan ve 5+1' i bilen tek kişinin 6 milyon 311 bin 027,88 Euro kazanması sadece adada değil tüm Yunanistan'da günün konusu oldu.
Yunanistan medyası konuyu manşetlerine taşırken 2 bin kişinin yaşadığı köydeki talihli kişinin Maria Papachristou'nun bayilik yaptığı marketten oynandığı belirtildi.
Altın Joker isimli şans oyunu yöneticisi Stergos Billis yaptığı açıklamada 3 Euroluk oynanan ve yüksek meblağı kazanan tek kişi olan şahsın henüz kendileri ile temasa geçmediğini belirtti.
Miktarın çok yüksek olması nedeniyle muhtemelen kişinin avukatları ile Atina'ya kazandığı parayı almak için gideceği belirtildi. İstanköy Adası'ndaki banka şubelerinin yöneticilerinin ise şanslı kişiyi aradığı ancak ulaşamadığı belirtildi.
 
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