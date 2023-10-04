100 milyon euroluk mirasla kayıplara karıştı

İtalya’nın temmuzda hayata veda eden eski Başbakanı Silvio Berlusconi’nin sevgilisi Marta Fascina’nın kazandığı dev mirasla ortadan kaybolması ülke siyasetinde tartışma yarattı.
86 yaşında lösemi sonucu hayatını kaybeden Forza Italia partisinin lideri Berlusconi, 100 milyon euro değerindeki mirasını aynı partinden milletvekili olan 33 yaşındaki sevgilisi Fascina’ya bırakmıştı. İtalyan milletvekili, o dönemden bu yana meclis oturumlarına katılmazken kamuoyu önüne de neredeyse hiç çıkmadı
Berlusconi’nin ölümü sonrası Forza Italia’da önemli rol üstlenmesi beklenen Fascina’nın kayıplara karışması partide kriz çıkardı.
‘BU KADAR GÖZYAŞI YETER’
Milano’daki evine kapanarak yas tuttuğunu söyleyen ve katılmadığı parti toplantılarına “Acım hala çok büyük” mesajı gönderen Fascina’nın siyasi görevlerini yerine getirmemesi partisinde büyük tepkiye yol açtı. Forza Italia yönetimi, 4 aydır kayıp olan Fascina’ya milletvekilliğinden istifa etme çağrısı yaptı.
Partinin eski üyelerinden Mariarosaria Rossi, “Bence üzüntüsü nedeniyle parlamentoya gidemeyecek durumdaysa istifa etmesi doğru olur” dedi. Berlusconi'nin erkek kardeşi Paolo ise Fascina’nın aylardır yas tutmasına “Bu kadar gözyaşı bence yeter” diyerek imalı bir tepkide bulundu.
Berlusconi ve Fascina geçen sene sahte bir nikah töreni düzenlemiş, eski başbakanın çocuklarının bu evliliğe onay vermediği ve babalarını ikna ettiği ortaya çıkmıştı. Buna karşın Berlusconi genç sevgilisine dev bir servet bırakmıştı.
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