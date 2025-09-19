Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Arif Malek, Emirhan Yılmaz

Dumlupınar: Alihan Doğan, Olcay M. Aykut Yasin Kurt, Orhan Kalaycı, Arda Yatman(Dk.59 Nazım), Yannick Nkurunziza (Dk.59 Doğukan), Osman Şanverdi (Dk.69 Bilal), Mert Güçlücan (Dk.82 Berk), Berk Büyükkal, Nfanly Sylla, Christian Robert (Dk.82 Karan)

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ramadan Ağdaç, Ali Özay Çelik, Daniel Kalu, İrfan , Özbaysal, Serhat Özuğurlu (Dk.59 Burak), Eli Amir Özkan, Mehmet Enes Ertem, (Dk.90 Ahmet Arıtaş), Mouhamed Njoya, Kenan Özerinç Anthony Uzodimma, (Dk.70 Fevzi)

Goller: Dk.20 Mert Güçlücan, Dk.51 Nfanly Sylla (Dumlupınar) - Dk.80 Burak Karabacak (Yeniboğaziçi)

Kırmızı Kart: Dk.56 Ali Emir Özkan (Yeniboğaziçi)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig 2025-2026 Sezonu ilk haftasının ikinci mücadelesinde Dumlupınar konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Üç puanı getiren goller Mert Güçlücan ve yeni transfer Sylla’dan geldi. Yeniboğaziçi’nin neredeyse yarı devreyi Eli Amir’in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi oynadığı maçta konuk ekibin golü Burak Karabacak’tan geldi.

Dk.20 Hızlı gelişen Dumlupınar atağında sol kanattan Uzo’nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan dönen topla ceza sahası önünde topla buluşan Mert sert ve düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 29 Yeniboğaziçi atağında taça giden topu kullanan İrfan’ın tacında Dumlupınar ceza sahasında defanstan seken topla buluşan Serhat’ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.45 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Kenan’ın pasında Ramadan’ın kaldırdığı topla arka direkte topla buluşan Njoya müsait pozisyonda şutunda kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 51 Dumlupunar atağında sol kanatta topla buluşan Mert topu ters taraftaki Sylla’ya gönderdi. Sylla’da önünü boşaltarak şutunda topu ters köşeden ağlara gönderdi.2-0

Dk. 80 Maça ikinci devrede dahil olan Yeniboğaziçi’nden Burak Dumlupınar ceza sahası önünde topla buluştu. Önünü boşaltarak şutunda top ağlarla buluştu. 2 – 1

Geriye kalan dakikalarda Yeniboğaziçi’nin çabası beraberliği sağlamaya yetmedi ve maç Dumlupınar 2 – Yeniboğaziçi “ şeklinde tamamlandı.