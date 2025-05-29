Bu yıl rekor düzeyde katılımın gerçekleşeceği organizasyonda, 15 farklı ekip ve toplam 50 nin üstünde sürücü pistte hünerlerini sergileyecek. Son yılların en geniş katılımlı drift etkinliği olarak dikkat çeken şampiyona, adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Organizasyon, yalnızca Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda uluslararası arenada da adından söz ettiren pilotları bir araya getiriyor. Üç kez KKTC Şampiyonu olan ve Avrupa Drift Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden Enver Haskasap’ın da aralarında bulunduğu KKTC’nin en iyileri, Türkiye Şampiyonları ve çeşitli ülkelerden gelen drift yıldızlarıyla aynı pistte buluşacak.

NEFESLERİ TUTUN, DRİFT SOKAĞA TAŞIYOR

31 Mayıs Cumartesi günü, Kuzey Kıbrıs'ta motor sesleri yalnızca pistte değil, sokaklarda da yankılanacak. Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı, saat 13.00’te başlayacak resmi antrenmanlarla motorları ateşleyecek. Ardından 16.00 - 18.30 saatleri arasında pilotlar sıralama turlarında hünerlerini sergileyecek, ancak asıl şov bundan sonra başlayacak.

Gün batımıyla birlikte, drift coşkusu şehir sokaklarına taşınıyor. Saat 19.00’da, Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği kapsamında Yenikent Belediye Bulvarı, adeta bir otomobil festivaline dönüşecek.

Şehir turu ve autoshow, sadece yarışseverleri değil, aileleri ve çocukları da büyüleyecek. Bu sadece bir gösteri değil, drift kültürünün kalbinin attığı anlardan biri olacak. Cumartesi akşamı lastiklerin izi sokakta, heyecanın adresi Drift NEU da.

1 Haziran Pazar günü ise asıl savaş başlayacak

Asıl mücadele ise 1 Haziran Pazar günü yaşanacak. Saat 14.00’te başlayacak antrenmanların ardından pilotlar, seyircileri selamlayarak mücadeleye hazırlanacak. 16.30’dan itibaren Semi Pro ve Pro kategorilerinde gerçekleşecek ikili eleme turları, NEU Event Park’ta adrenalini zirveye taşıyacak. Gecenin sonunda, saat 21.00’de düzenlenecek ödül töreniyle en iyiler taçlandırılacak.

PUANLAR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Bu etap, Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’na puan kazandıran yarışlardan biri olma özelliği taşıyor. Yarışçılar, 2025 sezon sonu şampiyonluğu için değerli puanlar toplamak adına kıyasıya mücadele edecek. İlk ayağın ardından Semi Pro kategorisinde Yılmaz Demir, Pro kategorisinde ise Enver Haskasap liderlik koltuğunda yer alıyor.

Drift severler için geri sayım başladı. Motorların gürlediği, lastiklerin asfaltla dans ettiği bu nefes kesici mücadeleyi kaçırmayın.

31 Mayıs Cumartesi

13:00 – 15:00 Resmi Antremanlar

16:00 – 18:30 Sıralama Turları

19:00 – 21:00 Şehir Turu

1 Haziran Pazar

14:00 – 15:30 Resmi Antremanlar

16:00 – 16:30 Seyirci Selamlama

16:30 – 18:30 Semi Pro – İkililer

18:30 – 21:00 Pro ikililer

21:00 Ödül Töreni