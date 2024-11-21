Drft NEU tarafından organize edilen Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasında heyecan kaldığı yerden devam edecek. Drift dünyamızın birçok ünlü ve iddialı isminin de yarışacağı Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasında sıradaki yarış 23 – 24 Kasım tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek.

Şampiyonunun belirleneceği yarış için bugün basına tanıtım toplantısı yapılacak.

Saat 16.00’da Yakın Doğu Kampüsü İkas Süpermarket Önünde yapılacak basın toplantısında 2. Yarışla ilgili ayrıntılar paylaşılacağı bildirildi.