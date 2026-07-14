Hekimlik mesleğinde 35 yılı geride bırakan deneyimli doktor Dr. Özlem Gürkut için bugün sadece bir meslek günü değil, aynı zamanda bir annenin yaşayabileceği en büyük gururlardan birine tanıklık ettiği özel bir gün oldu.

Yıllardır binlerce hastaya şifa dağıtan, mesleğini büyük bir özveri ve sevgiyle sürdüren başarılı hekim Dr. Özlem Gürkut, oğlu Dr. Berk Erdinç’in kardiyoloji uzmanı olarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde göreve başlamasıyla tarifsiz bir mutluluk yaşadı.

Dr. Berk Erdinç’in ayrıca haftanın bir günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde de görev yapacak. Böylece anne ve oğul, aynı hastanenin çatısı altında insan hayatına dokunacak olmanın heyecanını paylaşmaya başladı.

Bir anne için evladının başarısını görmek her zaman büyük bir mutluluk olsa da, aynı kutsal mesleği paylaşmak ve aynı sağlık kurumunda görev yapmak bu mutluluğu bambaşka bir noktaya taşıyor. Oğlunun eğitim sürecinden uzmanlık yolculuğuna kadar her aşamasına tanıklık eden anne hekim, Berk’i yalnızca bir evlat olarak değil, meslektaşı olarak da büyük bir takdirle izlediğini ifade etti.

“Tanıdığım en vicdanlı, en adaletli ve en donanımlı hekimlerden biri” sözleriyle oğluna duyduğu güveni dile getiren anne, genç kardiyoloğun meslek hayatında önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Sağlık camiasında duygulandıran bu anlamlı buluşma, hekimliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan bir değer ve insanlığa hizmet yolculuğu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir annenin gururu, bir oğlun başarısı ve aynı çatı altında birleşen iki beyaz önlük… Bu özel hikâye, sağlık dünyasının en güzel başarı öykülerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.