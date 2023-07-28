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Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez

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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Parkı'ndaki Dr. Fazıl Küçük heykeli saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, heykelin parmağını kırdı. Olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı

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Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'e büyük saygısızlık!
Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı'ndaki, Dr. Fazıl Küçük heykeli saldırıya uğradı.
Heykelin parmağını kıran şahıs veya şahıslar heykelin parmaklarının arasına da sigara sıkıştırdı.
Olayın ardından polis adli şube ekipleri konuyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Polis ekipleri, heykele yapılan saldırının failini bulmak için bölge halkından ifade almaya başladı.
Geçtiğimiz yıl, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Taşkınköy’deki Dr. Küçük parkına yerleştirilen seramik heykele yapılan bu çirkin saldırının nedenini sorgulayan bölge sakinleri “Yıllarca bu ülkeye vefakarca hizmet etmiş ölümsüz liderimize yapılan bu saygısızlığı kim veya kimler yaptıysa tespit edilerek cezalandırılmalı” dediler.
Bu arada heykelin sıcaklardan dolayı deforme olduğunu da dile getiren bölge sakinleri yetkililerin heykeli restore ettirmesini de beklediklerini belirttiler.
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