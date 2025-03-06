Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından ilki 2 yıl önce ülkemizde gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Sempozyumu’nun ikincisi bu yıl Ankara’da gerçekleştirilecek.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın girişimleri sonucunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteği ile Ankara’da Başkent Üniversitesi işbirliğiyle 12-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Uluslararası Sempozyumu geniş bir katılımla yapılacak.

Ülkemizden, Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden birçok akademisyenin katılacağı sempozyum, 12 Mart Çarşamba günü Ankara’da Başkent Üniversitesi Kampüsü’nde saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük Fotoğraf Sergisi’yle başlayacak.

Sermpozyumun açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve KITAMER Başkanı Doç. Dr. Mehmet Balyemez konuşma yapacaklar.

İki günde toplam 5 oturumda 27 davetli veya akademisyenin sunum yapacağı Sempozyum 13 Mart Perşembe günü Değerlendirme ve Kapanış Oturumuyla tamamlanacak.