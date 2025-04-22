Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, görevinden ilkesel sebeplerle istifa ettiğini açıkladı.

2 buçuk yıldır DP Genel Sekreterlik görevini yürüten Akpınar, DP PM Başkanlık divanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na yazılı olarak istifasını bildirdi.

Akpınar, Genel Başkan Fikri Ataoğlu'nun yönetim tarzıyla kendi kurumsal yaklaşımı arasında ciddi farklar oluştuğunu, bu nedenle görevi sürdürmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Serhat Akpınar, ayrıca bazı parti meclisi üyelerinin etik dışı ve tehditkâr tutumlarının parti içi birlik ruhuna zarar verdiğini vurguladı. Akpınar, milletvekilliği görevine devam edeceğini ve partisi adına çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Akpınar'ın açıklaması şu şekilde:

"Demokrat Parti Meclisi Başkanlık Divanı Sn. Ersoy Anıldı ve Sayın Genel Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu’na,

Yaklaşık 2.5 yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla sürdürmekte olduğum Demokrat Parti Genel Sekreterliği görevimden, üzülerek fakat zaruret gereği istifa etme kararını aldığımı bilgilerinize saygıyla arz ederim.

Görev sürem boyunca, partimizin kurumsal yapısını güçlendirmek, teşkilat yapısında sürdürülebilir bir hafıza oluşturmak ve parti içi işleyişi daha sistematik hale getirmek adına yoğun bir emek ve özveriyle Şahsım ve Genel Sekreter Yardımcılarımız Sn . Maşallah Cihangir , Sn . Salih Uluşan , Sn . Osman Canlı Kardeşlerimiz ve Sekreterimiz Sn . Ayşe Bakırcı ile çalıştım. Kısa sürede oluşturulan kurumsal hafıza ve yapı, görev teslimine hazır şekilde tarafımızdan tamamlanmıştır.

Ancak son dönemde, Genel Başkanımızın siyasi teşkilatlanma ve yönetim tarzı ile benimsemiş olduğum kurumsal yaklaşım arasında oluşan yöntem farklılıkları, bu görevi ilkelerime uygun biçimde sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Bu farklılıkların partimizde kurumsal çatışmalara yol açmaması ve birlik zeminini daha fazla zedelememesi adına bu kararı almak zorunda kaldım.

Ayrıca üzülerek belirtmek isterim ki; bazı Parti Meclisi üyelerinin etik dışı tutumları, şahsıma ve diğer parti mensuplarına yönelik hedef gösterici yaklaşımları ile birlikte bir tehdit ortamı yaratılmaya çalışılması, Parti içi birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermektedir. Yetkisi olmayan kişilerin, hesap sorma cesaretiyle hareket etmeleri, Demokrat Parti'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Bu anlayışla yol yürünebilmesi mümkün değildir.

Milletvekilliği görevim devam etmekte olup, bu çatı altında partimizi en üst düzeyde temsil etmeye devam edeceğimi, partimizin takdir edeceği her türlü ek görevi layıkıyla yerine getirmekten onur duyacağımı da özellikle belirtmek isterim.

Bu vesileyle, beni bu göreve layık gören ve güvenini esirgemeyen tüm Parti Meclisi Üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunarım. Aynı şekilde, Sayın Genel Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu’na da kendi tercih ve kararlarında başarılar dilerim.

Bu kararımın, kişisel bir tercih değil, ilkesel bir duruşun neticesi olduğu bilinmeli; partimizin geleceği adına hayırlı sonuçlar doğurması en büyük temennimdir.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Serhat Akpınar

21 Nisan 2025

Demokrat Parti – Girne Milletvekili

Not : Genel Sekreterlik Makamının önemi sebebiyle, yeniden seçimle gelecek ve görev üstlenecek , Yeni Genel Sekreterimize, sorumluluk alanımda bulunan her türlü bilgi, dosya, kurumsal hafızamıza ait dönemime ait tüm belge, sosyal hesap erişimleri dahil, Banka hesap bakiyeleri, Yüksek Seçim Kurulu üye giriş şifresi dahil, PM ve MYK karar defterlerimizle Sekreterimiz Ayşe Hnm . tarafından onayım ve kontrolümde zimmet olarak teslim edilecektir.

Bir ay kadar süre içerisinde görev teslimi için gereğini Sizlerden arz ederim."

DP’DE İKİNSİ İSTİFA

İlk olarak DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ancak bu istifa bireysel bir karar olmaktan çok daha fazlasını temsil ediyordu. Tosunoğlu ile birlikte, parti örgütlerinde aktif görev yapan 533 kişi de DP’den ayrıldığını açıkladı.

Tosunoğlu, yaptığı açıklamada DP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını vurgularken, “Parti tek bir kişinin kontrolüne girmiş durumda. Tabanın sesi artık duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin hemen ardından bir başka kritik ayrılık yaşandı. DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar da görevinden istifa etti.

SERDAR DENKTAŞ, DEMOKRAT PARTİ’YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Partinin kurucularından olan, eski genel başkan ve eski bakan Serdar Denktaş’ın ismi, DP’nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında yüksek sesle anılmaya başlandı. Denktaş’ın siyasete geri dönüşünün ilk adımının, DP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla atılacağı yönünde güçlü yorumlar yapılıyor.