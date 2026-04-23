Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun Dörtyol Kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14:15 sıralarında, Dörtyol’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın altıncı katındaki balkonunda bulunan ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs dengesini kaybetmek suretiyle yaklaşık 19 metre yükseklikten aşağıya düşmek suretiyle ağır şekilde yaralandı. Olayda yaralanan erkek şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.