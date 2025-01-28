Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme, ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 31 yaşındaki Chidibere Stanlines Aybusiere dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Ocak 2025 tarihinde zanlının uyuşturucu madde tasarruf edip, sattığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Bolu Sokak’ta tespit edilerek, alıkonulduğunu, yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın cebinde 6 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 7 bin 500 TL nakit para bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, akabinde zanlının Bolu Sokaktaki evinde yapılan aramada yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü ve 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeleri 31 Aralık 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’ta yaşadığını bildiği şahısla whatsapp ile iletişime geçerek, yine güneydeki şahıs aracılığı ile Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 56 gram olarak teslim aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 31 Ocak 2024’ten 13 Ocak 2025 tarihine kadar 15 gram uyuşturucu maddeyi bazı şahıslara satarak, 12 bin TL elde ettiğini, paranın 5 bin TL’sini kişisel ihtiyaçları için harcadığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 ek süre alındığını söyledi. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlının uyuşturucu maddeyi teslim aldığı noktada araştırma yaptıklarını, uyuşturucu maddeleri analize gönderdiklerini ifade etti. Polis, ayrıca muhaceret dairesinden araştırma yaptıklarını, zanlının 29 Mayıs 2021 tarihinden tutuklandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.