Gazimağusa’da dün meydana gelen motor kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda 16.00 sıralarında Erol Eroğluları'nın (E-70), yönetimindeki VE 160 plakalı motosikletle orta refüj bordür taşlarına çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Nöroloji Servisi’nde gözetim altına alındı.
-Girne’de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Girne’de dün 16.30'da Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise, 114 milgram alkollü Yahya Fidan (E-43), yönetimindeki ZVG 433 plakalı salon araçla kuzey istikametine seyrettiği sırada, park halindeki araca çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, Fidan, alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
-Alsancak’ta alkollü sürücü aracıyla elektrik direğine çarptı
Alsancak-Malatya ana yolu üzerinde dün gece 23.00 sıralarında Kadir Gümüş (E-22), yönetimindeki DU 727 plakalı araçla, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve elektrik direğinin gergi teline çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, 97 miligram alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
-Lapta’da taş duvara çarpan sürücü yoğun bakımda...
Öte yandan Lapta’da dün gece 02.00 sıralarında Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, Rasim Berber (E-46) yönetimindeki JE 767 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybederek yolun sağındaki taş duvara çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berber, tedavisi ardından Cerrahi yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.