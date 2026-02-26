Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup yazarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi dönem başkanlığı ve yaklaşan parlamento seçimlerinin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin derhal yeniden başlatılmasını "hiçbir şekilde etkilemeyeceğini" söyledi.

Cyprus Mail’in haberine göre mektupta Hristodulidis, barış sürecini ilerletmek için Mart ayında Guterres ile görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Mektupta Kıbrıs müzakerelerine ilişkin önerilerin de yer aldığına dikkat çeken gazete bunları; “önceki müzakerelerde elde edilen yakınlaşmaların sunulması, bir sonraki gayri resmi genişletilmiş toplantının düzenlenmesi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve dört geçiş noktasının açılması” olarak sıraladı.

Tek egemenlik, tek vatandaşlık, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün tam güvence altında olmasının, çözüm için üzerinde uzlaşı bulunan parametreler olduğunu ifade eden Hristodulidis, herhangi bir çerçevede bölünme veya taksimin açıkça dışlanması gerektiğini de söyledi.

Öte yandan Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun içeriğine yer verdi. Habere göre, Hristodulidis, ilk önce AB Konseyi dönem başkanlığının ve de Mayıs ayındaki milletvekilliği seçimlerinin, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik taahhüdü herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini teyit etti.

Hristodulidis, ikinci olarak çözüme ilişkin temel parametreleri, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığın sağlanmasıyla tek egemenlik, tek temsiliyet ve tek vatandaşlık gibi olguları teyit ederken, üçüncü olarak ise Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa Komisyonu'nun özel temsilcisinin BM Genel Sekreterinin girişim sürecine dahil olmasının önemini vurguladı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in mektubunda Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlaması ve sarf ettiği çabalara ilişkin bağlılığını da dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis ayrıca Uluslararası Hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM tüzüğüne ilişkin bağlılığını da teyit etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantılardan da söz eden Hristodulidis, bunların; Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik ile ilgili koşulların yaratılmasına olanak tanıdığını ve çözüm zeminin, iki kesimli iki bölgeli federasyon olarak kaldığını teyit etti.

Bir sonraki genişletilmiş toplantı için de hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, Crans Montana’daki müzakerelerin kazanımlarının da korunmasının önemini vurguladı.

Hristodulidis mektubunda, ayrıca sürecin yeniden başlamasına ilişkin beş noktadan oluşan sunduğu öneri konusunda da BM Genel Sekreterine bilgi verdi.

Gazete bunları “1. Üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminin teyit edilmesi;

2) Crans Montana’ya kadar görüş birlikleriyle BM tarafından belge sunulması; 3) Bir sonraki Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantının gerçekleştirilmesi;

4) Müzakerelerin yeniden başlaması;

5) Dört geçiş noktasının (Mia Milia (Haspolat); Athienu (Kiracıköy)- Piroi (Gaziler)- Eylence; Luricina (Akıncılar)-Limbia ve Erenköy” şeklinde sıraladı.