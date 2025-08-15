Girne Ciklos Mevkii ile Doğanköy arası dere yatağı içerisinde bugün sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı.

Yangının çam ağaçlarının dallarının elektrik tellerine sürtünmesiyle çıkmış olabileceği düşünülüyor

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10:45 sıralarında, Girne Ciklos Mevkii ile Doğanköy arası dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına; Polis İtfaiye , Orman Dairesi, Sivil Savunma ve Girne Belediyesi Zabıta ekipleri ile askeri personel ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. Yangın sonucu dere yatağı içerisindeki makilik alan, çam ağaçları ile çöp ve molozlar yandı.

Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürüyor.