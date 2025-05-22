Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında “Doğanın İmzası” projesini hayata geçirdi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gönyeli Çemberi’nde bulunan dört elektrik direğine Kıbrıs’ta yaşayan dört endemik türün görsellerinin asıldığı, çemberi çevreleyen dört refüjdeki elektrik direklerinde ise Gönyeli-Alayköy belde sınırlarında yaşam süren 16 farklı bitki ve hayvan türünün tanıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projeyle bireylerin yaşadığı coğrafyanın sessiz ama hayati 20 üyesiyle buluşmasının planlandığı vurgulandı.

- Çocukların topladığı geri dönüşüm malzemelerinden flamingo heykeli yapıldı

Açıklamada, bunun yanında Yeşil Okullar Projesi kapsamında çocukların topladıkları geri dönüşüm malzemelerinin gönüllü sanatçı Victoria Lazari-Özün tarafından işlenerek, Gönyeli Göleti’ne misafir olan flamingoyu temsil eden ileri dönüşüm heykeline dönüştürüldüğü belirtildi.

Eserin bugün Gönyeli-Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda sergiye sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, 30 Mayıs’ta düzenlenecek Geleneksel Gönyeli-Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği’nde düzenlenecek çevre dostu kortejin de simgesi olacağı ifade edildi.

- Amcaoğlu: ”Proje ile hem doğamıza sahip çıktık hem de çocuklarımıza, kent kültürüne ve yarının dünyasına anlamlı bir iz bıraktık”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projenin taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı:

“22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle belediye olarak farklı bir projeye imza attık. Bu proje ile hem doğamıza sahip çıktık hem de çocuklarımıza, kent kültürüne ve yarının dünyasına anlamlı bir iz bıraktık. Kıbrıs’a özgü türleri adanın kalbine astık çünkü onlar bu toprakların sessiz mirası. ‘Doğanın İmzası’ sadece görsel bir çalışma değil; doğaya karşı sorumluluğumuzun ve gelecek nesillere olan inancımızın bir yansımasıdır. Çevre Danışmanımız Prof. Dr. Şerife Gündüz’e, eserini gönülden ve gönüllü olarak ortaya koyan sanatçımız Victoria Lazari-Özün’e ve bu sürecin her halkasına katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Amcaoğlu, endemik ve yerel türlerin görselleştirilmesine katkı sağlayan fotoğraf sanatçıları Ahmet Gürses, Aktürk Pilancı, Ali Özdinç, Asuman Korukoğlu, Barış Saydam, Birtan Gökeri, Ertaç Cüneyt, Hasan Bağlar, İbrahim Alkan, Kenan Hürdeniz, Okan Ergüler, Sami Tamson’a ve KUŞKOR’a da teşekkürlerini sundu.