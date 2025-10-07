Fileleftheros gazetesi, “Prime” şirketi tarafından “Sigma” hesabına, 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete göre, Güney Kıbrıs’taki iki büyük parti olan DİSİ ile AKEL’in oy oranlarının yüzde 20’nin üzerinde tutmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, DİSİ ile AKEL’in oylarının, eski Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis tarafından yeni kurulan “Alma” partisine kayması olasılığının bulunduğunu ve gelecek yıl mayıs ayında yapılacak olan seçimin Güney Kıbrıs’taki siyaset ortamı için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini kaydetti.

“Alma” partisinin, yeni kurulmuş olmasına rağmen siyasi sahnede yerini sağlamlaştırmış göründüğünü belirten gazete, şu ana kadarki verilere göre bu partinin, çift haneli oy oranıyla dördüncü sırada yer aldığını yazdı.

Haberde, diğer siyasi partilerden Meclis’te temsiliyet hakkı elde edebilecek gibi görünen tek partinin, ciddi oy kaybına rağmen DİKO olduğu; EDEK, DİPA, Ekologlar ve VOLT partilerinin de varoluş ve Meclis’te temsiliyet mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

Gazete, DİSİ ile AKEL’in seçimdeki hedefinin yalnızca birinci parti olmak değil, oy oranlarını belli bir yüzdenin üzerinde tutmak olduğunu kaydederken, ankete göre DİSİ’nin yüzde 18,5, AKEL’in yüzde 18, ELAM’ın yüzde 14, Alma’nın yüzde 10, DİKO’nun yüzde 7 ve diğer partilerin de yüzde 2 ve altı oy oranına sahip olduğunu belirtti.

Haberde, seçimin esas sonucunu partilerden sızan oyların belirleyeceğine işaret edildi.