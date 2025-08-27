Alithia gazetesi 32 yaşındaki şahsın, olay günü Ay.Demet bölgesinde yaralı olarak tespit edildiğini ve polisler tarafından Lefkoşa Rum Genel Hastanesinin Acil Servisine götürüldüğünü yazdı.

32 yaşındaki şahsın tedavi sırasında bağırmaya başladığını ve gerginlik yarattığını ardından ise kadın polis memurunun yüzüne yumruk attığını yazan gazete, bahse konu şahsın ayrıca etrafındakilere de tehdit savurduğunu, bunun üzerine polisin sprey kullanarak, ilgili şahsı durdurmayı başardığını ardından ise tutukladığını belirtti.

Habere göre mahkemeye çıkarılan 32 yaşındaki şahıs hakkında üç günlük tutukluluk emri verildi.