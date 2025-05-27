Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 15.00 sıralarında Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde Fatma Tarban (K-36) yönetimindeki HY 616 plakalı salon araçla ilerlerken sağ şeride geçerek, karşı yönden gelen Ali Kuruçolak’ın (E-27) kullandığı ZM 657 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Kuruçolak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. HY 616 plakalı araç sürücüsü Fatma Tarban tutuklandı.

Öte yandan, dün Dipkarpaz-Zaferburnu Anayolu’nun 24-25’inci kilometreleri arasında 14.00 sıralarında meydana gelen kazada ise MD Mustafıgur Rahman (E-34) yönetimindeki 34 SBG 75 plakalı kamyon, dikkatsiz şekilde seyrederken yolun solundan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Rahman ile araçta yolcu olarak bulunan Ashraful Islam (E-30) yaralandı. Her iki kişi de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ashraful Islam’ın belinde kırık tespit edildi. Gerekli tedavilerinin ardından her iki yaralı da taburcu edildi.