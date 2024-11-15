Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından “Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği” ana temasıyla İstanbul'da düzenlenen 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni’ne katıldı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10. Türk Tıp Kurultayı açılışında konuşma yapan Dinçyürek, büyük bir ailenin, büyük bir milletin ayrılmaz bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünde, bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum” diyen Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün ve varoluşunun teminatı ve simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, egemenlik temelinde yaşatmak amacıyla başta Anavatan Türkiye'nin ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TC Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen kurultayda "Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği" gibi hayati bir temanın ele alınmasına dikkat çeken Dinçyürek, “10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlık alanında ileri düzey bilimsel çalışmalar yürüten Türk araştırmacıların bilgi paylaşımı yapmaları ve dayanışmalarını güçlendirmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.



Türk tıp dünyasının gururu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin de bugün bu kurultay kapsamında sahiplerini bulmasının ayrı bir önem arz ettiğini idle getiren Dinçyürek, “Bu ödüller, bilim insanlarımızın sağlık ve tıp alanındaki çalışmalarına ışık tutmakta ve gelecekteki araştırmalar için bir ilham kaynağı olmaktadır. Ödül alan tüm bilim insanlarını içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.



Kurultayın, yurtdışında yaşayan Türk araştırmacılar ile Türkiye’deki bilim insanları arasında kalıcı bilimsel köprüler kurmasını ve afetlerde sağlık konusundaki bilgi birikimini artırmasını dileyen Dinçyürek, afetlerde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, bu hizmetleri insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmek ve geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmenin herkesin ortak hedefi olması gerektiğini vurguladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından gerçekleştirilen eğitim programının önemine de değinen Dinçyürek, afet ve acil durumlarda eğitimin önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılması, eğitimli sağlık personelinin sayısının artırılması ve sağlık personelinin bu konudaki bilgi ve becerilerini güncel tutmalarının gerekliliğini vurguladı.



“Bu sayede afet anlarında daha hızlı ve etkili müdahalelerle vatandaşlarımızın sağlığına destek olabiliriz. Ülkemizde ve Türkiye’de afetlere karşı bilinçlenmenin ve eğitimin önemi, hepimizin bildiği üzere geçen yıl şubat ayında Türkiye’de yaşanan büyük depremle daha da belirgin hale gelmiştir. Bu felaket, sağlık sektöründe de daha hazırlıklı ve etkili çözümler üretme gerekliliğini hepimize hatırlatmıştır.” ifadelerini kullanan Dinçyürek, bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Yaşanan bu acı depremde “Şampiyon Melekleri” ve KKTC vatandaşlarının hayatlarını kaybettiğini anımsatan Dinçyürek, Tüm kayıplara rahmet, ailelerine tekrardan baş sağlığı diledi.

Kurultayın sağlık hizmetlerinde dayanıklılığı artırma konusunda herkese ilham vereceğine inandığını dile getiren Dinçyürek sözlerini şöyle tamamladı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ülkemize her noktada katkı koymaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu anlamlı kurultaya ev sahipliği yapan Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve katkı koyan herkese şükranlarımı sunarım. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na verdiği önemi bizler de KKTC olarak selamlıyoruz.

Türk dünyasının birlikte hareket etme refleksinin gelişmesi son derece önemlidir. Bu kurultay sadece sağlık alanında olumlu sonuçlar doğurmakla kalmayacak, Türk dünyasının birlikteliğine ve geleceğine katkılar sağlayacaktır. Şahsım adına, KKTC Sağlık Bakanı olarak sağlık alanında bu birlikteliği ileriye taşıyacak her türlü katkı ve fedakarlığı ortaya koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeli, dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Katılımcılara şimdiden verimli çalışmalar ve başarılı bir kurultay diliyorum.”