Dikmen Bölgesi'nde Avcılık Federasyonu Üretim Merkezi yakınlarında meydana gelen yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 11:15 sıralarında, Dikmen’de Dağlık bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın; Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Ekipleri, Askeri personel, Dikmen Belediyesi personeli ile bölge halkı tarafından karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.



Yangın sonucu ilk tespitlere göre, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, bitki örtüsü ve çam ağaçları yanarak zarar görürken, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları halen sürüyor.