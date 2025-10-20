Güzelyurt Kaymakamlığı, bugünden başlayarak 24 Ekim’e kadar 7.00-21.00 saatleri arasında havan atışı yapılacağından Mevlevi bölgesine girilmemesi uyarısında bulundu.

Kaymakamlık açıklamasına göre, 5 gün devam edecek atışlar süresince "batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu ve Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu; doğuda Tutukçu Tepe ve Gürkan Burnu hattının batısı; güneyde Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu ile Soğan Tepe 500 metre doğusu hattının kuzeyi ve kuzeyde Kalkanlı 700 m. doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi” tehlikeli ve yasak bölge ilan edildi.

Atışların ardından, kör mermilerin arama ve imha işlemlerinin devam edeceğinden “giriş serbest” duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi uyarısı yapıldı.