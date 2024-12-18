Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “Halk Meclisi” toplantılarına Dilekkaya ve Kırıkkale köylerinden devam etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bazı belediye meclis üyeleri, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu, Dilekkaya Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü yönetiminin katılımıyla gerçekleşen toplantıya bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Toplantı, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla inşa edilip, iç mekan düzenlemesinin de yapıldığı Dilekkaya Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü’nün yeni lokalinde gerçekleştirildi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya ve Kırıkkale köylerine bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bölge sakinlerine bilgi verdi.

Karavezirler, belediyenin öz kaynaklarıyla özelde Dilekkaya Kırıkkale (DİKA) Spor Kulübü, genelde de belde takımlarının kullanımına sunulan Kırıkkale Taşkınkaya Sahası’na çim saha ve tribün kazandırdıklarını anımsattı. Örnek birliktelik ve birleşme gösteren DİKA’nın artık bir de kulüp binası olduğuna dikkat çeken Karavezirler, belediyenin öz kaynaklarıyla inşa ettiği 178 metrekare kapalı alana sahip lokalin camiaya hayırlı olmasını temenni etti, resmi açılışın da kısa sürede yapılacağını müjdeledi.

Karavezirler’in belediyenin çalışmaları, yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdiği toplantıda, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları ve Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu da, belediyenin bölgeye yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi, Karavezirler’e teşekkür etti.

Dilekkaya-Kırıkkale Halk Meclisi’nde bölge sakinleri de sorunlarını anlattı, taleplerini iletti.

Karavezirler: DİKA lokali için resmi açılış yapılacak

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü (DİKA) lokalinin 178 metrekare kapalı alan, 67 metrekare çok amaçlı salon, 16 metrekare toplantı odası, 14.5 metrekare mutfak/büfe, 145 metrekare teras, 650 metrekare otopark alanı ile 186 metrekare oyun grubu ve fitness aletleri alanına (sentetik çim kaplı) sahip olduğunu belirtti.

Lokal binasının çevresinde yapılacak birkaç düzenleme sonrası projenin tam anlamıyla son bulmuş olacağını ifade eden Karavezirler, belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan kulüp lokalinin resmi açılışının da kısa süre sonra gerçekleştirileceğini söyledi.

5 köye hizmet verecek sosyal aktivite merkezi 2026’da hayata geçecek

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye bünyesinde 22 branşta eğitim veren Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ne (SAM) her yaş grubundan yoğun ilgi olduğunu belirterek bu eğitimlere ulaşımı ve erişimi daha kolay hale getirmek için Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler’e hizmet verecek yeni bir sosyal aktivite merkezi yapmak için düğmeye bastıklarını müjdeledi.

Yeni sosyal aktivite merkezi için arazi alım çalışmasında sona gelindiğini belirten Karavezirler, projeyi hayata geçirmek için 2026 yılını hedef koyduklarını söyledi.

En uzun ova ve ağıl yolu stabilize çalışması Dilekkaya’da

Göreve geldiği günden beridir tüm köylerde asfalt yama, yol yapımı, ova ve ağıl yolu stabilize çalışmaları gibi hizmetleri aksatmadan vermeye çalıştıklarını ifade eden Karavezirler, bugüne kadar en uzun ova ve ağıl yolu stabilize çalışmasının 36 kilometreyle Dilekkaya’da yapıldığını vurguladı.

Kırıkkale’ye 120 metreküp kapasiteli su deposu inşa edilerek köyün su sorununa çözüm bulunduğunun altını çizen Karavezirler, Kırıkkale’de de ova ve ağıl yolları stabilize çalışmasının büyük kısmının da tamamlandığını söyledi.

Kooperatifleşmeye destek

Karavezirler, kooperatifleşmeyi önemsediklerini, Dilekkaya Kooperatif Kredi Şirketi’ni de desteklerini ifade etti. 30-35 bin dolarlık bir yatırımın kooperatifi desteklemek amacıyla kullanılacağını anlatan Karavezirler, bu kapsamda Dilekkaya’nın girişindeki benzin istasyonunun yenilenerek, taşıt tanıyan bir sistemin kullanılacağını belirtti.

Kırıkkale’ye köy kadın kursu binası yapılıyor

Karavezirler, Kırıkkale’ye 7’den 70’e herkesin kullanabileceği köy kadın kursu binası inşa ettiklerini ifade ederek bu projenin de neredeyse tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Karavezirler, belediyenin eğitime yaptığı katkıları tek tek anlattı, asfaltlama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünden söz etti. Karavezirler, birçok köyün önemli eksiklikleri arasında olan kaldırım çalışmalarının çok kısa süre sonra başlayacağını ifade ederek kanalizasyon alt yapı çalışması için de projelerin hazırlanma aşamasında olduğunu kaydetti.