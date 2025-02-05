BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, Kıbrıs sorunundaki tüm müdahil tarafların dahil olduğu turunun, önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “DiCarlo’dan Gayriresmi Konferans İçin Tur” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, görüşmelerde bulunmak için 10 Şubat’ta Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazdı.

Gazete DiCarlo’nun, garantör ülkelerin yanı sıra Kıbrıs sorununda rol oynayabilecek diğer paydaşlarla da temaslarda bulunacağından söz etti.

-Ulusal Konsey toplanacak

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak Ulusal Konsey’in 14 Şubat’ta toplanacağını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve çok taraflı konferans hazırlıkları konusunda siyasi parti başkanlarına bilgi vereceği Ulusal Konsey toplantısı, 14 Şubat’ta saat 10.00’da yapılacak.

Letimbiotis açıklamasında Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin üzerinde anlaşamaya varılan çerçeve temelinde, kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik bağlılığını yineledi.

-Müzakereciler yarın görüşecek

Öte yandan Alithia gazetesi Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum müzakereci Menalaos Menalau’nun, yeni geçiş kapılarının açılması olasılığını incelemek amacıyla yarın yeniden bir araya geleceğini yazdı.

Gazete müzakerecilerin geçtiğimiz hafta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın huzurunda bir araya geldiklerini ancak herhangi bir sonuç elde edemediklerini de anımsattı.

-Hristodulidis-Dimitriu görüşmesi

Politis gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Annita Dimitriu başkanlığındaki DİSİ heyeti ile dün gerçekleştirdiği Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeye yer verdi.

Habere göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bir kez daha kritik anlar olarak nitelendirdiği zamandan geçtiklerini, Kıbrıs sorununda kritik bir dönemeçte olduklarını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının pozisyonunun desteklenmesi için herkesin katkıda bulunması gerektiğine dikkati çeken Dimitriu, partisinin; müzakerelerin yeniden başlamasından başka bir şey olmayan hedefe katkı sağlanması amacıyla her türlü olumlu çabayı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Dimitriu, görüşmede duyduklarından sonra iyimser mi yoksa kötümser mi olduğuna ilişkin bir soru üzerine, “Neyi yönetmeniz gerektiğini bilmek gerçekçilik meselesidir” ifadesini kullanırken stratejik düşünülmesi, Kıbrıs sorununa ilişkin siyasi olguları da doğru bir şekilde analiz etmeleri gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberi “Başkanlık ve Pindaru (DİSİ) Aynı Çizgide” başlığıyla aktardı.

Habere göre Hristodulidis ve DİSİ görüşmesinde, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Başkan Yardımcıları Savvia Orfanidu, Yorgos Karulas, Kıbrıs grubu üyeleri Kris Triantafillids ve Panayiotis Dimitriu da hazır bulundu.