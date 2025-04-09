Darts Federasyonu tarafından düzenlenen TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında 11’ncİ hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. A Grubu lideri Diamond Child Darts Derneği ve B Grubu lideri Kıbrıs Dart Derneği 12’nci hafta karşılaşmaları sonunda, bitime iki hafta kala, 2024-2025 yılı Birinci Lig A ve B grubunu şampiyon olarak tamamladılar ve 2025-2026 Sezonu için Süper lige katılmaya hak kazandılar.

A Grubunda salı akşamı oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği deplasmanda Mesarya Darts Birliği ile karşılaştı. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı Diamond Child Darts Derneği 14-2 kazanarak A grubunu şampiyon olarak tamamlarken, 2025-2026 sezonu için Süper lige çıktı. İkinci yarı başarılı çıkışı ile dikkat çeken Dağyolu Darts Derneği evinde ligin ikinci sırasında bulunan Yeni Vadili Darts Derneği ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 9-7 kazanmasını bilen Dağyolu playofflara kalmadan süperlige çıkmak için önemli bir şans yakaladı.

A grubunda Playofflara kalan son takım ise Ozanköy Spor Kulübü oldu. Evinde Mağusa Kültür Derneği ile karşılaşan Girne ekibi, karşılaşmayı 11-5 kazanarak 4’ncü sıradaki yerini korudu ve bitime iki hafta kala playoff vizesini aldı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunun namağlup Lideri Kıbrıs Dart Derneği evinde bu sene kurulan ve aldığı flaş skorlar ile dikkatleri üzerine çeken Aydınköy Darts Birliği Derneği ile karşılaştı. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmayı 11-5 kazanan Kıbrıs Dart Derneği B grubunu bitime iki hafta kala şampiyon olarak tamamladı ve 2025-2026 sezonu için Süper Lige direk katılma hakkına sahip oldu.

Ligde ikinci sırada bulunan Lefkoşa Spor Birliği bu hafta ikinci yarı istikrarlı çıkışı ile dikkat çeken Denizplaza Spor Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmada Lefkoşa spor Birliğinin tecrübeli oyuncusu Latif Emiroğlu’nun sakatlığı nedeni ile karşılaşmadan 8-8 berabere ayrılan Lefkoşa Spor Birliği maçtan bir puan alarak playoff’lara kalmadan süper lige çıkma şansını zora soktu. Denizplaza oyuncusu Reha Özkarapınar karşılaşmada almış olduğu galibiyetler ve attığı bir adet 180 ile haftanın birinci lig en iyi oyuncusu olmaya layık görüldü.

Tuborg Birinci Ligi 12’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Lefkoşa Darts Birliği Düzova S.K. 8 : 8 Dağyolu Darts Derneği Yeni Vadili Darts Derneği 9 : 7 Mesarya Darts Birliği Diamond Child Darts Derneği 2 : 14 Ozanköy Spor Kulübü Mağusa Kültür Derneği 11 : 5 Düzova Darts Derneği Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 11 : 5 Kıbrıs Dart Derneği Aydınköy Darts Derneği Birliği 11 : 5 Lefkoşa Spor Birliği Deniz Plaza Spor Derneği 8 : 8 Gazimağusa Darts Birliği Coşkuner K.S.S.Derneği 10 : 6

Puan Durumu :

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu O G B M + - Avg P Diamond Child Darts Derneği 12 12 0 0 147 45 102 36 Yeni Vadili Darts Derneği 12 9 0 3 116 76 40 27 Dağyolu Darts Derneği 12 8 1 3 111 81 30 25 Ozanköy Spor Kulübü 12 6 1 5 100 92 8 19 Mesarya Darts Birliği 12 2 4 6 82 110 -28 10 Mağusa Kültür Derneği 12 2 2 8 75 117 -42 8 Lefkoşa Darts Birliği 12 1 4 7 74 118 -44 7 Düzova S.K. 12 1 2 9 63 129 -66 5