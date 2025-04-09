Darts Federasyonu tarafından düzenlenen TUBORG Birinci Lig A ve B Gruplarında 11’ncİ hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile  tamamlandı. A Grubu lideri Diamond Child Darts Derneği ve B Grubu lideri Kıbrıs Dart Derneği 12’nci hafta karşılaşmaları sonunda, bitime iki hafta kala, 2024-2025 yılı Birinci Lig A ve B grubunu şampiyon olarak tamamladılar ve 2025-2026 Sezonu için Süper lige katılmaya hak kazandılar.

A Grubunda salı akşamı oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği deplasmanda Mesarya Darts Birliği ile karşılaştı. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı Diamond Child Darts Derneği 14-2 kazanarak A grubunu şampiyon olarak tamamlarken, 2025-2026 sezonu için Süper lige çıktı. İkinci yarı başarılı çıkışı ile dikkat çeken Dağyolu Darts Derneği evinde ligin ikinci sırasında bulunan Yeni Vadili Darts Derneği ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 9-7 kazanmasını bilen Dağyolu playofflara kalmadan süperlige çıkmak için önemli bir şans yakaladı.

A grubunda Playofflara kalan son takım ise Ozanköy Spor Kulübü oldu. Evinde Mağusa Kültür Derneği ile karşılaşan Girne ekibi, karşılaşmayı 11-5 kazanarak 4’ncü sıradaki yerini korudu ve bitime iki hafta kala playoff vizesini aldı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunun namağlup Lideri Kıbrıs Dart Derneği evinde bu sene kurulan ve aldığı flaş skorlar ile dikkatleri üzerine çeken Aydınköy Darts Birliği Derneği ile karşılaştı. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmayı 11-5 kazanan Kıbrıs Dart Derneği B grubunu bitime iki hafta kala şampiyon olarak tamamladı ve 2025-2026 sezonu için Süper Lige direk katılma hakkına sahip oldu.

Ligde ikinci sırada bulunan Lefkoşa Spor Birliği bu hafta ikinci yarı istikrarlı çıkışı ile dikkat çeken Denizplaza Spor Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmada Lefkoşa spor Birliğinin tecrübeli oyuncusu Latif Emiroğlu’nun sakatlığı nedeni ile karşılaşmadan 8-8 berabere ayrılan Lefkoşa Spor Birliği maçtan bir puan alarak playoff’lara kalmadan süper lige çıkma şansını zora soktu. Denizplaza oyuncusu Reha Özkarapınar karşılaşmada almış olduğu galibiyetler ve attığı bir adet 180 ile haftanın birinci lig en iyi oyuncusu olmaya layık görüldü.

Diamond Child ve Kıbrıs Dart Derneği Süper Ligde Diamond Child ve Kıbrıs Dart Derneği Süper Ligde

Tuborg Birinci Ligi 12’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Lefkoşa Darts Birliği

Düzova S.K.

8

:

8

Dağyolu Darts Derneği

Yeni Vadili Darts Derneği

9

:

7

Mesarya Darts Birliği

Diamond Child Darts Derneği

2

:

14

Ozanköy Spor Kulübü

Mağusa Kültür Derneği

11

:

5

Düzova Darts Derneği

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

11

:

5

Kıbrıs Dart Derneği

Aydınköy Darts Derneği Birliği

11

:

5

Lefkoşa Spor Birliği

Deniz Plaza Spor Derneği

8

:

8

Gazimağusa Darts Birliği

Coşkuner K.S.S.Derneği

10

:

6

Puan Durumu :

2024/2025  Tuborg Birinci Lig A Grubu

O

G

B

M

+

-

Avg

P

Diamond Child Darts Derneği

12

12

0

0

147

45

102

36

Yeni Vadili Darts Derneği

12

9

0

3

116

76

40

27

Dağyolu Darts Derneği

12

8

1

3

111

81

30

25

Ozanköy Spor Kulübü

12

6

1

5

100

92

8

19

Mesarya Darts Birliği

12

2

4

6

82

110

-28

10

Mağusa Kültür Derneği

12

2

2

8

75

117

-42

8

Lefkoşa Darts Birliği

12

1

4

7

74

118

-44

7

Düzova S.K.

12

1

2

9

63

129

-66

5

 

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O

G

B

M

+

-

Avg

P

Kıbrıs Dart Derneği

12

12

0

0

134

58

76

36

Lefkoşa Spor Birliği

12

8

3

1

111

81

30

27

Gazimağusa Darts Birliği

12

7

2

3

112

80

32

23

Aydınköy Darts Derneği Birliği

12

5

1

6

90

102

-12

16

Deniz Plaza Spor Derneği

12

4

4

4

87

105

-18

16

Coşkuner K.S.S.Derneği

12

2

3

7

86

106

-20

9

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü

12

2

1

9

77

115

-38

7

Düzova Darts Derneği

12

1

0

11

71

121

-50

3