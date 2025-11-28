Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden gelen muhtelif kullanılmış eşya ve içkileri perakende satışa sunacak.

Satışlar, Lefkoşa Kâğıt ve Buluntu Ambarı’nda yarın gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, sabah 08.30–12.00 ve öğleden sonra 13.00–16.00 saatleri arasında satıştan yararlanabilecek.

Daireden yapılan açıklamada, satışların nakit veya kredi kartı ile yapılacağı, satılan malların iade ve değişiminin olmayacağı belirtildi.

Satış günü için saat 07.30’dan itibaren sıra numarası verilecek ve 08.30’da satış başlayacak. Ayrıca satışa sunulan malzemeler tükenene kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde satışa devam edilecek.

Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme, vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.