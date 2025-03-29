Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın 23. dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva öne geçti. Galatasaray'da Frankowski, 38. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılar, 45'te Torreira ile skoru eşitledi. Ev sahibi takım, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+6'da kırmızı kart gördü.

Ligde 2 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 47 yaptı.

NAMAĞLUP SERİ BİTTİ

Trendyol Süper Lig'in 28 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı kırmızılılar, 29. haftada Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti.

Beşiktaş bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Siyah beyazlılar, 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 44 puan toplayarak 4. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 27 maça çıkan Galatasaray, 22 galibiyet ve 5 beraberlikle 71 puan toplayarak ilk sırada bulunuyor.

Jakobs, Sallai ve Jelert kadroya alınmadı

Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı.

Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.