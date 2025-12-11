Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke’nin Gemikonağı bölgesinden geçen dereye yeniden lağım sularının karıştığını ileri sürerek, yetkili kurumları kalıcı önlemler almaya çağırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, gelen şikayetler üzerine Gemikonağı Deresi çevresinde inceleme yapıldığı, durumla ilgili tespit ve görüntülerin kayıt altına alındığı kaydedildi.

Hazırlanan raporun Lefke Belediyesi ile Çevre Dairesi’ne iletildiği, bölgede yoğun atık kokusu hissedildiği ve bunun günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Yaklaşık bir ay önce aynı dere üzerinde benzer bir sorun yaşandığını ve belediye ekiplerinin müdahale ederek sorunu giderdiklerini açıkladığını ancak son durumun kalıcı bir çözüm sağlanmadığını gösterdiği kaydedildi.

Atık suyun dereye karışmasının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğuna işaret edilerek, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için yetkililerden acil ve kalıcı çözüm beklendiği belirtildi