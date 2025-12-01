Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Sarı kırmızılı takım 28. dakikada Leroy Sane ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 90+5'te Jhon Duran ile karşılık verdi.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu arada Fenerbahçe'de, maçın 54. dakikasında Victor Osimhen'e faul yapan Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Lider Galatasaray bu sonuçla takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu 33 puana yükseldi. Sarı lacivertliler se 32 puanla ikinci sırada yer alıyor.

15' Kazımcan'ın soldan Fenerbahçe ceza sahasına doğru gönderdiği uzun taç atışında, kaleci Ederson iki hamlede topu kontrol etti.

23' İlkay'ın sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına ortasında, arka direkte Osimhen yükseldi ve kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

24' Maçın hakemi Yasin Kol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a itirazları nedeniyle uyarıda bulundu.

27' Gabriel Sara'nın Fenerbahçe ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda top az farkla dışarı gitti.

GOL | 28' Barış Alper'in pasıyla Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Leroy Sane, çalımlarla ceza sahası önüne kadar geldi. Sol ayağıyla sert bir şut çıkaran Sane'nin vuruşunda, Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Ederson'u yanılttı ve ağlara gitti. Galatasaray, Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

36' Fenerbahçe'de Semedo, Sara'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Archie Brown soldan topla Galatasaray ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı yerden ortaya çevirdi. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

40' Galatasaray'da Mario Lemina, İsmail Yüksek'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

41' Semedo'nun sağdan Galatasaray kale sahasına ortasında, Asensio arka direkte kayarak topa dokundu ancak kaleyi tutturamadı.

GOL İPTAL | 44' Fenerbahçe, Galatasaray ceza sahasındaki karambolde topu Alvarez ile ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın topa elle teması olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

45' Hakem ilk yarının sonuna ne az 5 dakika ekledi.

45+4' Galatasaray ceza yayının sağından Asensio'nun sol ayağıyla gelişine volesinde top az farkla yandan dışarı gitti.

45+6' Barış Alper, Sane'den aldığı pasla sol çaprazdan Fenerbahçe ceza sahasına girdi ve kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı. Barış'ın çaprazdan vuruşu öncesi açıyı kapatan Brezilyalı kaleci golü önledi.

Derbide ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un devre arasında tünelde hakem Yasin Kol'dan sarı kart gördüğü öğrenildi.

49' Osimhen'in Fenerbahçe ceza sahasın ön çizgisi üzerinden yerden şutunda Ederson topu direk dibinden kornere çeldi.

54' Fenerbahçe'de, Osimhen'e faul yapan Oosterwolde sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

57' Asensio'nun soldan kullandığı kornerde Oosterwolde kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

60' Davinson Sanhcez, Fenerbahçe ceza sahasının sağından son çizgiye inerken topu yerden ortaya çevirdi. Topla buluşan Sane'nin gelişine şutunda Skriniar'a çarpan top kornere gitti.

63' Fenerbahçe'de En Nesyri ve Kerem oyundan çıkarken, Duran ve Talisca oyuna girdi.

63' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Nelson Semedo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' Fenerbahçe'de hakeme itiraz eden kaleci Ederson sarı kart gördü.

67' Asensio, Galatasaray ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti.

71' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü.

77' Galatasaray'da Arda Ünyay oyuna girerken, İlkay Gündoğan oyundan alındı.

78' Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

79' Fenerbahçe'de Oğuz ve Fred oyuna girdi, Nene ve İsmail kenara alındı.

89' Galatasaray'da Osimhen'in yerine Icardi, Fenerbahçe'de ise Brown'ın yerine Levent oyunda.

90' Oğuz'un soldan kullandığı kornerde Skriniar kafayı vurdu ancak top üst ağlarda kaldı.

90+1' Hakem maçın sonuna en az 6 dakika ekledi.

90+4' Galatasaray'da Kazımcan'ın yerine Yunus oyunda.

GOL | 90+5' Levent'in soldan G.Saray ceza sahasına ortasında Duran kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-1 beraberliği yakaladı.