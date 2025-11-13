Baf’ın yaklaşık 20 kilometre açığında, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen orta şiddetli deprem, Güney Kıbrıs’ta da panik yarattı.

Özellikle Baf’ta insanlar panikle sokağa çıktı.

Haber kaynaklarının Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) dayanarak şiddetiyle ilgili farklı rakamlarla ifade ettiği (Richter Ölçeği ile 5,2 ile 5,7) depremin Baf’a 20 kilometre mesafede, 23,7 km derinlikte meydana geldiği, en büyüğü 4,7 şiddetinde olan artçı depremler yaşandığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs genelinde hissedildiği kaydedilen deprem nedeniyle özellikle Baf'ta insanların panikle sokağa fırladığı, Lefkoşa’nın Eğlence semtindeki iki binanın güvenlik sebebiyle boşaltıldığı ve telefon hatlarında arıza yaşanmakta olduğu bilgisi verildi.

Rum Sivil Savunma Sözcüsü Panagiotis Liasidis, Baf merkezli deprem sonrası herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Liasidis, bazı küçük ölçekli heyelanlar hakkında bilgi aldıklarını ancak bunların ciddi bir tehlike oluşturmadığını ifade etti.