Kıbrıs dün peş peşe depremlerle sallandı. Saat 11.31’de Akdeniz açıklarında merkez üssü Baf olan 5.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Baf'ın yaklaşık 20 kilometre açığı olduğu bildirildi. Depremin derinliği 10 kilometre ölçüldü.

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Güney Kıbrıs olan 12.36'da 3.5 büyüklüğünde, saat 12.41'de 4.8 büyüklüğünde ve 12.59'da 4.2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Akşam üzeri saat 16.23'te yine Baf açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sarsıntı saat 16.23 sıralarında denizin yaklaşık 19 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Kıbrıs'ın birçok yerleşim biriminde hissedildi.

Meteoroloji Dairesi depremin artçılarının devam ettiğini açıkladı.

İlk deprem Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve Lefke dahil olmak üzere adanın birçok bölgesinde şiddetli şekilde hissedildi.

Lefkoşa’daki Mahkemeler binasında da dün sabah güçlü şekilde hissedilen deprem sonrasında tedbir amacıyla duruşmalara ara verildi ve binalar boşaltıldı. Bir süre sonra işlere normal şekilde yeniden başlandı.

LEFKE’DE ENDİŞELİ ANLAR

Deprem Lefke bölgesinde de yoğun biçimde hissedildi. Bölgedeki öğrenci yurtları ve okullar, güvenlik amacıyla tedbiren boşaltıldı. Öğrenciler açık alanlara çıkarılarak güvenli bölgelerde toplandı.

Herhangi bir hasara yol açmayan deprem korku ve panik yarattı. Birçok vatandaş evlerinden işyerlerinden dışarı çıkarak sokağa döküldü, telefona sarılarak yakınlarını aradı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Baf açıklarında meydana gelen ve Kuzey Kıbrıs’ta da hissedilen depremde, KKTC çapında herhangi bir hasar ve yıkım olmadığını açıkladı.

12 ARTÇI DEPREM

Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Baf olarak saptanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bugün (dün) saat 11:31 lokalde, Dairemize bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 37 km uzaklıkta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.4 olan bir deprem kaydedilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.79 Kuzey ve 32.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3 km derinliğinde Kıbrıs’ın Güney’inde – Baf’ta olduğu saptanmıştır. Ana şoku takip eden ve en büyüğü ML:4.6 olmak üzere an itibariyle 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Tüm depremler Baf Fayı üzerinde ve sığ odaklı gerçekleşmiştir.”

Öte yandan Kıbrıs’taki deprem, Antalya ve Adana'da da hissedildi.