Polis açıklamasında, 20 Eylül’de sahildeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Yılmaz’ın, önce Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne, ardından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü fakat dün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

-Atagören’in ölüm sebebi kalp krizi…

Lefkoşa’daki evinde 28 Eylül’de ölü bulunan Erdoğan Atagören (E-75)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu belirlendi.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Müstahdem tarafından ve ikametgâhtan hırsızlık…

Haspolat’ta bir iş yerinde çalışan M.A.G’nin (E-24), 29 Eylül’de müşterilerden aldığı 54 bin 500 TL’yi iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

İleri sorgulamada, aynı şahsın Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu bir evden 820 dolar, 190 Euro, 130 Sterlin ve 38 bin TL’yi de çaldığı tespit edildi.

Zanlı tutuklandı.

-Süpermarketten güneş gözlüğü hırsızlığı… 1 tutuklu

İskele’de 20 Eylül’de bir süpermarketten toplam 6 güneş gözlüğü çalınmasıyla ilgili zanlı görülen A.S.A (E-26) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Kavga sonucu vahim zarar

Lefkoşa’da 30 Eylül’de Müftü Raci Efendi Sokak’ta yaşanan tartışma sonucu A.A (E-49) ile M.A.A (E-49) kavga etti.

Kavga sırasında M.A.A’nın kaburga kemiği, A.A’nın ise boyun kemiği kırıldı.

Polis, her iki şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Tedbirsizlik ve ihmal sonucu yangına sebebiyet veren şahsa yasal işlem…

Yenierenköy’de 30 Eylül’de meydana gelen arazi yangınının, A.K (E-68)’nin izinsiz ve tedbirsiz şekilde kuru otları yakması sonucu çıktığı belirlendi.

Polis, yangında 5 dönümlük alanda 5 zeytin ve 4 narenciye ağacı ile makilik alanın zarar gördüğünü belirtirken, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydetti.

-İzinsiz ikamet… 5 tutuklu

Polis ekiplerinin KKTC genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, ikamet izinsiz ülkede bulunduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kayıp şahıs bulundu

27 Eylül’den beri kayıp olduğu bildirilen Ayşe Hayat Yazar’ın (K-16) bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü sürücü trafik kazasına sebep oldu

Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesinde 30 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında, 268 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Danııl Bahrov (E-23), yönetimindeki MR 923 plakalı araçla önünde seyreden Arda Ergen (E-25) yönetimindeki ZYG 226 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Bahrov tutuklandı.