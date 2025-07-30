Ayaklı Gazete’ye Değirmenlik bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız yaklaşık 2 yıl önce deprem riski nedeniyle yeniden inşaatına karar verilen Değirmenlik Sağlık Merkezi inşaatının bittiğini ve yetkililerin inşaatı teslim aldığını bildiklerini söyleyerek neden halen daha hizmet vermeye başlanmadığını sorguladılar.

Temmuz ayı başında inşaatının tamamlandığını, elektriğinin verildiğini hatta jeneratörün bile bağlanarak, yetkililer tarafından teslim alındığını ifade eden bölge sakinleri “Aylardır bölge halkı hizmet vermesini beklemekte. En ufak bir sağlık problemi için Lefkoşa’ya gitmek istemiyoruz” dediler.

Sağlık Bakanı Dr. Dinçyürek’in ayın başında buraya gelerek inşaatının tamamlanarak teslim edilen binayı yerinde gördüğünü söyleyen bölge sakinleri Sağlık Bakanlığı’nın buraya doktor ve diğer sağlık hizmetçilerinin atamalarını yaparak halkın hizmetine açması gerektiğini sözlerine eklediler.