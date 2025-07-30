CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, seçim turları kapsamında geçtiğimiz hafta TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti. Muhalif görüşleriyle bilinen Harper Orhon, ziyareti eleştirdiği sosyal medya paylaşımında TMT Derneği yöneticilerine sert suçlamalar yöneltti.

1974’te şehit düşen Ecvet Yusuf’un oğlu olan Harper Orhon, dernek yöneticilerini, geçmişteki bazı olaylardan sorumlu tuttu ve 1974 sonrasında haksız kazançlar elde etmekle suçladı. Bunun üzerine bir açıklama yayınlayan Dernek Başkanı Celal Bayar, “yalan yanlış ve kin dolu saldırılarında bulunmakla” suçladığı Orhon’u kınadı.

“YILLARCA YANLIŞ MEZARA GİTTİK”

TMT Derneğinin kınaması üzerine yeni bir paylaşım yapan Harper Orhon, Kıbrıs mücadele tarihinin yakın dönemine ilişkin ilginç bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. 45 yıl boyunca babasının zannederek boş bir mezarı ziyaret ettiklerini anımsatan Orhon, dernek yöneticilerini bunun sorumluları arasında gösterdi ve şunları yazdı: “Babamın mezarında olmadığı ortaya çıktığı gün hanginiz bu duruma tepki gösterdi? Nasıl olur da isimlerini bildiğiniz halde insanların mezarına ‘Meçhul’ yazarsınız? Siz değil miydiniz babamız diye yanlış mezara giderken bize gülen, babamızın o mezarda olmadığını bile bile?”

2020’DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

TMT saflarında mücadele eden 55’inci Bölük Komutanı Ecvet Yusuf, 20 Temmuz 1974’te Lefkoşa’da şehit düşmüş ve Tekke Bahçesi Şehitliğine defnedilmişti. 45 yıl sonra 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talimatıyla yapılan kazılarda Ecvet Yusuf’a ait olduğu zannedilen mezarın aslında boş olduğu anlaşılmıştı. “Hüseyin Ali Arabacı” adına düzenlenen mezarda ise 4 şehidin daha yatmakta olduğu saptanmış ve bunlardan birinin Ecvet Yusuf olduğu DNA analizleri sonucunda ortaya çıkarılmıştı. Yusuf, 46 yıl sonra 2020’de kendi mezarına nakledilebilmişti. Şehidin eşi ve çocukları, yıllarca aldatıldıklarını belirterek bu duruma tepki göstermişti.