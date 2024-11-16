Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Abdulkadir Karadağ, Mehmetcan Erli

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Şükrü Erdoğan, Mustafa Vardi, Ünal Kaya, Emirhan Çil, Yakup Şen, Semih Ünaldı (Dk 80 Fırat Ersalan), Sertan Kurukafa (Dk 62 Hüseyin Sadıklar), Akabueze, Hasan Ulukök (Dk 57 Umar Aminu), Hüseyin Deynekli (Dk 80 Balde).

Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Recep Arkol (Dk 87 Aşkın Kavaklı), Yusuf Kondoz, Ahmet Hatay (Dk 67 Hamit İnandım), Kadir Erol, Mustafa Kemal, Muammer Tip, Yasin Doğan (Dk 87 Ahmet Can), Pa Omar, Djabı, Ahmet Kara (Dk 67 Cemal Kurt).

Goller: Dk 27 Hüseyin Deynekli, Dk 61 Mustafa Vardi, Dk 75 pen Umar Aminu (Miracle Değirmenlik).

Aksa Süper lig dokuzuncu hafta karşılaşmasında Miracle Değirmenlik ile Çetinkaya Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi

Hüseyin Deynekli, Mustafa Vardi ve penaltıdan Umar Aminu’nun golleri ile Çetinkaya’yı 3-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik, galibiyet serisine bir yenisini ekledi. Miracle Değirmenlik aldığı bu galibiyetle puanını 18 yaparken, Çetinkaya 12 puanda kaldı.

22.dk: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün ortasında Akabueze’nin sert vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

23.dk: Sol kanattan Semih’in kaleye gönderdiği kesme vuruşu kaleci Türkkan son anda kornere çeldi.

27.dk: Sağ kanattan gelişen etkili Miracle Değirmenlik atağında Sertan’ın ortasında topu iyi takip eden Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0

31.dk: Sağ kanattan Djabi ile başlayan Çetinkaya atağında bu oyuncunun pasında ön direkte Pa Omar’ın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

45.dk: Çetinkaya’nın kalabalık adamla gelişen atağında Muammer’in ceza alanı dışından etkili vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

45+2.dk: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest atışta Akabueze’nin direk kaleye gönderdiği topu kaleci Türkkan iki hamlede önledi.

İlk devre Miracle Değirmenlik’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

61.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Umar’ın pasında Mustafa Vardi farkı ikiye çıkardı.2-0

64.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

73.dk: Kalabalık gelişen Çetinkaya atağında Pa Omar’ın ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

75.dk: Miracle Değirmenlik atağında Yakup savunma tarafından yere indirilince Miracle Değirmenlik penaltı kazandı. Topun başına geçen Umar Aminu farkı üçe çıkardı.3-0

79.dk: Etkili gelişen Çetinkaya atağında Djabi’nin sert vuruşu direkten döndü.

84.dk: Çetinkaya’nın kazandığı serbest atışta yapılan ortada Miracle Değirmenlik savunması topa ceza alanı içerisinde elle müdahale edince, sarı kırmızılılar penaltı kazandı. Topun başına geçen Muammer’in vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

90+5.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Umar’ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Miracle Değirmenlik’in galibiyeti ile sona erdi.