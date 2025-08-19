Gıda Mühendisleri Odası, Kuzey Kıbrıs’ta bir vatandaşın “Deli Dana Hastalığı” olarak bilinen Bovino Spongiform Ensefalopati (BSE) kaynaklı ölümü üzerine et ve et ürünlerini seçerken resmi denetimlerden geçen kasaplardan, kıyma ve hazır ürünlerini ise yalnızca izinli ve kayıtlı işletmelerden alma uyarısında bulundu.

Beyin, omurilik, dalak, ince bağırsak gibi dokuların BSE açısından yüksek risk taşıdığından tüketilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan oda, yetkililere de et ithalatında ve yerel kesimlerde sıkı veteriner kontrolü çağrısı yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, konuyla ilgili açıklamasında, BSE’nin sığırlarda görülen, beyin ve sinir sistemini etkileyen ölümcül bir hastalık olduğunu belirtti. Deli dana hastalığına (BSE) sebep olan etkenin “prion” adı verilen anormal bir protein olduğunu aktaran Oymen, “Prionlar, özellikle sığırın beyin, omurilik, göz, dalak ve ince bağırsak gibi sinir sistemi ve lenf dokularında yoğun şekilde bulunur. İnsanlara bulaşma yolu, bu dokuların gıda zincirine karışması ve tüketilmesidir.” ifadesini kullandı.

Oymen, normal kas dokusunda (örneğin biftek) riskin çok daha düşük olduğunu ancak kıyma ve işlenmiş ürünlerde hangi parçaların kullanıldığı net olarak bilinmediği için bulaşma ihtimalinin artığını da kaydetti.

BSE’ye sebep olan prionların ısıya ve pişirmeye karşı olağanüstü dirençli oldukları da vurgulayan Oymen, kaynatma, haşlama, kızartma veya fırınlamanın prionları yok etmediği belirtti.

Başkan Oymen yaptığı yazılı açıklamada, et ve et ürünlerini seçerken resmi denetimlerden geçen kasaplardan, kıyma ve hazır ürünleri ise yalnızca izinli ve kayıtlı işletmelerden alma uyarısında bulundu.

Beyin, omurilik, dalak, ince bağırsak gibi dokuların BSE açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çeken Oymen, bu dokuların tüketilmemesi ve yemeklerde kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Oymen yetkililere de çağrıda bulunarak, et ithalatında ve yerel kesimlerde sıkı veteriner kontrollerinin yapılması ve riskli ülkelerden et ithaline izin verilmemesi çağrısında bulundu.

“Kamuoyu düzenli olarak ve şeffaf biçimde bilgilendirilmelidir.” Diyen Oymen, deli dana hastalığından korunmanın tek yolunun denetimli, kayıtlı ve güvenilir gıdaya ulaşmak olduğunu kaydetti.