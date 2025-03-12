Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda düzenlenen Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası 10 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Turnuvanın final maçında Fen ve Edebiyat Fakültesi takımı ile İletişim Fakültesi takımı karşı karşıya geldi. Fen ve Edebiyat Fakültesi takımı, 34-24'lük skorla turnuvayı birinci olarak tamamladı. İletişim Fakültesi ise ikinci sırada yer aldı.

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde, Eczacılık Fakültesi takımı, Güvenlik İşleri Şube Amirliği takımını 20-8 gibi bir skorla yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Karşılaşmalar sonunda Güvenlik İşleri Şube Amirliği ise turnuvayı 4. sırada bitirdi.

ÖZEL KATEGORİLERDE ÖDÜLLER VERİLDİ

Turnuva kapsamında belirlenen özel kategorilerde katılımcılara ödüller verildi. Fen ve Edebiyat Fakültesi takımından Mehmet Aslan, turnuvanın En Değerli Oyuncu ödülüne; Deniz Atalar ise En Centilmen Oyuncu ödülüne layık görüldü. İletişim Fakültesi takımından Mert Koçer, En İyi Rebound Ödülü'nü alırken, takımın bir diğer üyesi Metin Ersoy da turnuvanın En İyi Savunma Oyuncusu ödülünü kazandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyeleri Beyhan Gürgöze ve Güneş Güneşoğlu, Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol, Spor İşleri Müdürlüğü Şube Amiri Osman Konnolu, Spor İşleri Müdürlüğü Basketbol Eğitmeni Cüneyt Doğan, merhum DAÜ personeli Fırat Çırak’ın eşi Yeşim Kapsıl Çırak ve kızı Dilayla Çırak tarafından takdim edildi.