Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), sınav dönemlerinde ve ihtiyaçlı öğrencilere yönelik başlattığı Öğrenci Yemek Destek Programı’nı sürdürüyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin öğrencilerin yalnızca akademik değil sosyal ve temel ihtiyaçlarına da önem verdiklerini belirtti.

Programın sürdürülebilirliğinin bağışçılar sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Kılıç, yapılan her bağışın bir öğrencinin sağlıklı beslenmesine katkı sağladığını, eğitimine odaklanmasına yardımcı olduğunu ve kendini güvende hissetmesini desteklediğini kaydetti.

Kılıç, Öğrenci Yemek Destek Programı’nın üniversitenin dayanışma ruhunu yansıtan önemli projelerden biri olduğunu vurguladı.

Açıklamada, 2025-2026 Akademik Yılı güz ve bahar dönemi sınavları boyunca öğrencilere ücretsiz yemek dağıtıldığı, program kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli olarak günlük sıcak yemek desteği sağlandığı belirtildi.

