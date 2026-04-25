DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin öğrencilerin yalnızca akademik değil sosyal ve temel ihtiyaçlarına da önem verdiklerini belirtti.
Programın sürdürülebilirliğinin bağışçılar sayesinde mümkün olduğunu ifade eden Kılıç, yapılan her bağışın bir öğrencinin sağlıklı beslenmesine katkı sağladığını, eğitimine odaklanmasına yardımcı olduğunu ve kendini güvende hissetmesini desteklediğini kaydetti.
Kılıç, Öğrenci Yemek Destek Programı’nın üniversitenin dayanışma ruhunu yansıtan önemli projelerden biri olduğunu vurguladı.
Programa aylık düzenli bağış veya tek seferlik bağış seçenekleriyle katkı yapılabildiği kaydedilen açıklamada, bağışların üniversitenin resmi hesaplarında toplandığı ifade edildi.
Bağışların, ilgili internet adresleri üzerinden çevrim içi olarak veya maaş kesintisi yoluyla gerçekleştirilebildiği belirtildi.