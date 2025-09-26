Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), hükümetin "Anayasa'ya aykırı ve halk iradesini yok sayan uygulamalardan kaçınması gerektiğini" belirtti.

DAÜ-Sen Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin Anayasa tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kararının, Bakanlar Kurulu’nun halk iradesine ve anayasal düzene aykırı şekilde hareket ettiğinin göstergesi olduğu iddia edildi.

Açıklamasında Sendika, hükümeti Anayasa ve yasaları hiçe saymak, yetkilerini keyfi şekilde kullanmakla suçladı.

Anayasa Mahkemesi kararının, Anayasa ve yasaların üzerinde siyasi karar alınamayacağı mesajını da verdiği belirtildi.

DAÜ-SEN olarak, Anayasa’nın, hukukun ve halk iradesinin yanında durmaya devam edecekleri ifade kaydedildi.